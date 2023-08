Faticanti dalla Roma al Lecce: ecco le cifre

Giacomo Faticanti è un giocatore del Lecce. Ieri a tarda sera si è concretizzato il trasferimento del giovane centrocampista classe 2004 cresciuto a Trigoria, che dieci mesi fa aveva fatto l'esordio internazionale con Mourinho subentrando a Volpato in Europa League il 22 ottobre 2022 nel match ad Helsinki contro l'Hjk. Faticanti arriva in Puglia da campione d'Europa con l'Italia Under 19, titolo vinto con la fascia di capitano al braccio (come nella Primavera giallorossa con cui aveva conquistato l'ultima Coppa Italia nella foto). L'operazione è stata costruita a titolo definitivo (la Roma e il ragazzo avranno fatto tutte le loro valutazioni) per un milione di cartellino più bonus accessori (facili) e una percentuale del 35% sulla rivendita futura che a Trigoria hanno voluto mantenersi. Faticanti sarebbe voluto partire per fare una esperienza e giocare già a gennaio, poi non se ne fece nulla (all'epoca c'era il Bari tra i club interessati). Cresciuto con il mito di De Rossi (per questo ha sempre indossato la 16 che a Lecce troverà occupata da Gonzalez), arriva da D'Aversa per fare esperienza, partendo dalla panchina, per mettere minuti durante la stagione e iniziare il suo percorso da professionista. Nella Roma si era sentito evidentemente chiuso da Bove e Tahirovic (prima che lo svedese partisse per l'Ajax). E adesso le scelte compiute in prima squadra a Trigoria da Mou (attentissimo ai giovani giallorossi che crescono nel vivaio) stavano privilegiando Pisilli. Faticanti oggi fa le visite a Lecce e poi con il capo dell'area tecnica Corvino firmerà un contratto di cinque anni. Il club pugliese, protagonista di un ottimo mercato finora, aggiunge un giovane promettente e, seguendo gli sviluppi della vicenda Maleh in probabile uscita (Frosinone), prepara l'assalto a Miretti della Juventus.