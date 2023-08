Lazio, Sepe è ufficiale: il comunicato

ROMA - Visite mediche in mattinata, poi la firma sul nuovo contratto. Luigi Sepe è un nuovo calciatore della Lazio. La nota del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver raggiunto un accordo con U.S. Salernitana 1919 e il calciatore Luigi Sepe per la cessione temporanea del contratto sportivo". Già domenica, all'Olimpico contro il Genoa, è prevista la prima convocazione. Sarà lui il vice Provedel. "Siamo soddisfatti di aver preso Sepe, un ottimo portiere, con una discreta esperienza in A. Non ci sono rimpianti, nessuno ha detto no alla Lazio", ha ammesso il ds Fabiani nella conferenza di presentazione degli acquisti Kamada, Isaksen e Castellanos. Sepe inizia la sua avventura alla Lazio.