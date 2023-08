Lazio, per Guendouzi si chiude: ecco quando potrebbe arrivare

ROMA - Ci siamo, la Lazio è vicinissima a Matteo Guendouzi . Affare in chiusura dopo l’ultima offerta, al rialzo, da parte di Lotito. La prima proposta, rifiutata, era di di 13 milioni più 5 di bonus. I francesi hanno chiesto di alzarla a 15 milioni di base fissa. La Lazio avrebbe messo sul piatto più soldi netti e l’obbligo di riscatto. E allora ci siamo, con il francese pronto ad arrivare a Roma. L’accordo con il giocatore, da circa 2,5 milioni più bonus, non è mai stato un problema. Percepirà più o meno gli stessi soldi che guadagna oggi a Marsiglia.

Guendouzi e l’arrivo a Roma: c’è una possibile data

Lazio e Olympique torneranno a parlare oggi per chiudere l’affare. Se tutto filerà liscio già domani, lunedì 28 agosto, potrebbe sbarcare a Roma per visite mediche e firma sul nuovo contratto. Sarebbe così il settimo acquisto biancoceleste dopo Castellanos, Kamada, Isaksen, Pellegrini, Rovella e Sepe. Sarri avrà un nuovo elemento per rinforzare il centrocampo che a gennaio, per via della Coppa d’Asia, potrebbe rimanere orfano di Kamada. Si deciderà tutto nel giro di poche ore, la Lazio è pronta ad accogliere Guendouzi.