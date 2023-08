Udinese, Pereyra più vicino al ritorno: i dettagli del contratto

Roberto Pereyra è più vicino al ritorno all'Udinese. Il Tucu non ha infatti ancora detto sì alla Sampdoria di Andrea Pirlo, perché intenzionato a rimanere in Serie A. Come raccontato, sono ripresi così i contatti con i friulani, che ormai da qualche giorno hanno aumentato l'ultima offerta presentata a fine stagione. Adesso la proposta economica si aggira sui 5-600.000 euro fino a giugno 2024, con l'aggiunta di alcuni bonus. In questo periodo l'argentino è stato richiesto anche all'estero, in particolare dal Besiktas, ma tra le sue priorità c'è sempre stata quella di giocare ancora in Italia.