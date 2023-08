Petagna al Cagliari, ora il Monza aspetta Colombo

La fiducia dei giorni scorsi è stata confermata. Dopo una serie di incontri e contatti decisamente positivi, stamane Monza e Cagliari hanno definito anche l'accordo per il trasferimento di Andrea Petagna in Sardegna, con la formula del prestito e diritto di riscatto. L'attaccante ex Napoli, che oggi ha svolto l'ultimo allenamento con i brianzoli, è atteso quindi in Sardegna nelle prossime ore per le firme sul suo nuovo contratto. Ad accoglierlo ci sarà Claudio Ranieri, che è stato il vero sponsor dell'operazione come confermato dallo stesso tecnico nel post partita di ieri: «Petagna mi è sempre piaciuto», le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Adesso il Monza è pronto ad accogliere Lorenzo Colombo dal Milan. Con l'attaccante rossonero l'accordo è totale sulla base di un prestito secco, e si attende quindi solo il via libera dal club meneghino per la fumata bianca definitiva.