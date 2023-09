Fiorentina, sprint Vrancks e Theate nella notte: con Demme sullo sfondo

Aster Vranckx: era il nome su cui la dirigenza viola si era concentrata prima di battere il Rapid Vienna e conquistare l'accesso alla Conference per il secondo anno di fila. Ed è il nome su cui è tornata nella notte, riaprendo con il Wolfsburg un fronte che 48 ore fa si era arenato per ragioni legate alle commissioni. Ora il belga può diventare possibile. Più di Demme per il quale ieri erano arrivate smentite, ma sul quale emissari stavano continuando a lavorare e hanno continuato a farlo anche ieri. Chiaro che sul mercato in entrata dei viola un ruolo importante lo giochi l'uscita di Sofyan Amrabat, per il quale ieri c'è stata un'offerta del Fulham vicina ai 30 milioni: questo matenendo aperta la porta dello United, destinazione a cui punta il giocatore, e con cui lo staff di Commisso ha continuato a dialogare. Una risposta adeguata dei Red Devils in qualche modo è attesa in queste ore. Comunque il ritorno forte sul centrocampista per un anno in prestito al Milan e ora rientrato in Germania è confermatissimo, il tedesco del Napoli resta in piedi, per adesso poco più defilato. Altra pista apertissima (sempre belga) è quella che porta all'ex Bologna Theate per la difesa: il Rennes ha fatto muro chiedendo 18 milioni. Ma la Fiorentina continua a a lavorare anche su questo obiettivo.