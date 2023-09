Balotelli fuori squadra al Sion. Ma c’è la possibilità Arabia Saudita

ROMA - Mario Balotelli fuori squadra al Sion . Il club svizzero ora cerca acquirenti, con un possibile interessamento che arriva dall’Arabia Saudita. Super Mario, 33 anni e un contratto fino al 2024, potrebbe così trovare fortuna nella Saudi Pro League. Il ds degli svizzeri, Barth Constantin, è stato chiaro spiegando che la punta non fa più parte dei loro piani: “C’è stato un interesse per lui da parte di un club saudita, ma per ora nulla di concreto. I trasferimenti in Arabia si chiuderanno più tardi che in Europa, quindi vedremo cosa succederà. Al momento Mario si sta allenando nel nostro centro sportivo, ma a parte, non con la squadra. Troveremo un modo per risolvere questo problema”.

Balotelli-Sion, i motivi della rottura

Secondo quanto riporta la rivista Illustre, alla base della decisione sul trasferimento ci sarebbero stati problemi all’inizio di quest’estate. Sei gol in 19 partite, un bottino troppo magro secondo il presidente Christian Constantin: “Mario non ha ripagato la fiducia che abbiamo riposto in lui, né ha ricompensato i grandi sforzi finanziari che ha fatto il club per lui. Pensa che le regole in squadra siano fatte per altre persone, non per lui”.