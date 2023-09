Serie B: Bari, c'è Acampora e il Cosenza piazza il colpo Forte

Mattia Aramu (28) è del Bari , saltano invece gli attaccanti Francesco Forte (28) e Ettore Gliozzi (28). Rimane in lizza Stefano Okaka (33) svincolatosi dai turchi dell’Instanbul Basaksehir. In bilico il destino del francese Aurélien Scheidler (25) in prestito con l’Andorra. Michele Mignani avrà Mattia Aramu (28), il trequartista dal piede raffinato salito in A col Genoa e ancora prima col Venezia. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di A . Il Bari si è assicurato prima del gong anche il centrocampista Gennaro Acampora (29) del Benevento in prestito con opzione di riscatto. Cinque le operazioni concluse nell’ultimo giorno di mercato. Dopo l’attaccante marocchino Ismail Achik , 23enne di Casablanca, prelevato dal Cerignola a titolo definitivo, il ds Polito si è assicurato anche il portiere Alessandro Farroni (26) e il centrocampista Andrea Astrologo (21) dalla Vis Pesaro. Ai vissini sono andati a titolo definitivo il portiere Emanuele Polverino (26) e il centrocampista Matteo Rossetti (25). E’ tornato , invece, in prestito al Crotone il centrocampista Andrea D’Errico (31) dopo aver rimmovato il contratto col Bari.

Gli ultimi colpi di Pisa e Catanzaro

Il Pisa ha ingaggiato a titolo definitivo dal Bologna l’attaccante esterno Emanuel Vignato (23) che ha sottoscritto un triennale e oggi andrà in panchina a Modena. Ceduti in prestito alla Pro Vercelli il centrocampista Salvatore Santoro (23), l’ala Assane Seck (19) al Fiorenzuola e al Lecco l’esperto interno Argus Ionita (31). Il Catanzaro consolida i legami di mercato col Sassuolo formalizzando, dopo quello dell’attaccante D’Andrea, anche il prestito secco del difensore centrale under Kevin Miranda (20). Rimangono in giallorosso il centrocampista Nana Welbeck (28) e gli attaccanti Francesco Bombagi (33) e Alessio Curcio (33).

Cosenza, ecco "lo Squalo" Forte

Colpo del Cosenza che nelle battute finali del mercato ha ingaggiato l’attaccante Francesco Forte “lo Squalo” (30) dell’Ascoli, che il tecnico Caserta ha allenato sia alla Juve Stabia che a Benevento. Arriva in prestito. Al suo attivo 12 presenze ed 1 gol in A nelle file del Venezia nel 2021/2022, dopo aver trascinato i veneti nella massima serie con 15 reti in 38 presenze tra campionato e play off. Ok anche per l’esterno d’attacco Luigi Canotto (29) dal Frosinone in prestito con diritto di riscatto. Era alla Reggina, ma trascorsi con la Juve Stabia di Caserta. Ceduto in prestito con obbligo di riscatto alla Triestina il centrocampista Christian D’Urso (26). Anche l’attaccante Mattia Finotto (31) a titolo definitivo agli alabardati.

Serie B, acquisti e cessioni nell'ultimo giorno di mercato

L’Ascoli ha risolto il contratto con il centrocampista Manuele Castorani (23) e ha ingaggiato in prestito dalla Cremonese il centrocampista Tommaso Milanese (21). L’ala Federico Furlan (33) ha risolto il contratto con la Ternana ed andrà all’Alessandria. In casa Reggiana ufficiale l’arrivo dei centrocampisti Jacopo Da Riva (23) dall’Atalanta, Filippo Melegoni (24) dal Genoa e Domen Crnigoj (27) dal Venezia. E’ arrivato anche Janis Antiste (21), punta centrale del Sassuolo, ex Amiens. Ceduto il centrocampista Andrea Vallocchia (26) alla Triestina. Il difensore Alessio Luciani (33) ha rescisso. L’attaccante Andrea Arrighini (33) è finito all’Albinoleffe in C. Il Modena ha ceduto a titolo definitivo al Catania il difensore centrale Tommaso Silvestri (32). Gennaro Borrelli (23) al Brescia.