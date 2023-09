Sergio Ramos: "Al Siviglia per mio padre e per Puerta"

ROMA - "Sono emozionato. È un giorno speciale, tornare a casa lo è sempre. Adesso dobbiamo fare le visite mediche, io aspetto da qualche mese, ma sono felice di tornare e di unirmi al più presto alla squadra. Avremo tempo per la presentazione, volendo tornare a casa non aveva senso andare altrove senza fermarsi qui, era un debito che avevo verso mio padre, verso mio nonno, verso il 'sevillismo' e verso Puerta". Sono le prime parole di Sergio Ramos, atterrato a Siviglia con un volo privato da Madrid, con le quali ha ufficializzato il ritorno nella sua squadra del cuore e dove cominciò la carriera nel calcio professionistico. E in cui giocava anche il suo ex compagno, e soprattutto amico, Antonio Puerta morto a 23 anni, nel 2007, nell'ospeale dove era stato ricoverato dopo aver avuto un arresto cardio-respiratorio durante la partita tra Siviglia e Getafe. "Tante cose hanno significato moltissimo - ha aggiunto un emozionato Sergio Ramos, che dopo la scadenza del contratto con il Psg era svincolato -, e penso che fosse giunto il momento di tornare".