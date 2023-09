Ufficiale: Schmeichel all'Anderlecht. Si era svincolato dal Nizza

ROMA - Colpo dell'Anderlecht che ha preso il portiere danese Kasper Schmeichel. Malgrado si sia chiusa la finestra estiva per l'acquisto di giocatori da parte dei club europei, è infatti ancora possibile per le società ingaggiare gli atleti svincolati. L'estremo difensore, 36 anni, si è liberato del suo contratto con il Nizza e si è accordato con la società belga. Cresciuto nelle file del Manchester City, Schmeichel vanta più di 90 presenze con la Danimarca e 500 in Premier League, principalmente con il Leicester con il quale ha conquistato il titolo nel 2016.