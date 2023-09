Eterno Felipe Melo: a 40 anni rinnova col Fluminense

ROMA - Il Fluminense ha annunciato il rinnovo di Felipe Melo: l'ex Juve e Inter, che ha compiuto 40 anni lo scorso giugno, si è legato al club con un nuovo contratto fino a dicembre 2024. "Vuol dire che ho fatto un buon lavoro, in campo e fuori - ha dichiarato Felipe Melo - quando sei in un grande club come il Fluminense devi dare l'esempio. Sono felice, non mi aspettavo di giocare un altro anno. L'anno scorso gli infortuni mi hanno un po' ostacolato e quest'anno posso dare una mano. Questo rinnovo è motivo di grande gioia e questo è un giorno davvero speciale per me. Sogno ancora di continuare a fare la storia qui”.