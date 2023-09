FROSINONE - Colpo in entrata per il Frosinone che attinge alla lista dai calciatori svincolati. È ufficiale, infatti, l'arrivo del portiere Michele Avella, lo scorso anno alla Virtus Francavilla. Ha firmato un contratto biennale, come annunciato dallo stesso club ciociaro con questo comunicato: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Michele Avella. Il portiere classe 2000 vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2025".