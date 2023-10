Genoa, Gudmundsson osservato speciale delle big: ecco ora quanto costa

È un momento magico per Albert Gudmundsson, attaccante del Genoa e protagonista della vittoria di giovedì contro la Roma. Gol, dribbling, assist: l'islandese ha firmato le azioni principali della squadra di Gilardino, stupendo il pubblico anche con una serie di giocate davvero straordinarie. Una sorpresa per molti, ma non per la società rossoblu, convinta delle qualità e del valore del ragazzo, sbarcato in Italia nel gennaio 2022.