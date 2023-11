Sancho, incubo al Manchester United: la scelta clamorosa di Ten Hag su Whatsapp

Quando e perché Sancho ha rotto con Ten Hag al Manchester United

La rottura fra Sancho e Ten Hag si è consumata dopo la sconfitta per 3-1 dello United in casa dell'Arsenal a inizio settembre, con il tecnico olandese che ha affermato di aver escluso il giocatore a causa della mancanza di applicazione in allenamento. Il 23enne inglese, attraverso i social, aveva risposto di essersi sentito trattato come un "capro espiatorio per molto tempo". Da allora Sancho non è più stato schierato, con Ten Hag che sarebbe disposto a tenerlo nuovamente in considerazione solamente se si scusasse davanti alla squadra, ma il calciatore non sarebbe intenzionato a farlo.