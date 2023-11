Genoa, blindato Gudmundsson: ufficiale il rinnovo

GENOVA - Buone notizie per il Genoa e mister Gilardino: Albert Gudmundsson ha rinnovato il suo contratto con il club rossoblù. L'attaccante islandese, in questa prima parte di stagione, è stato senz'altro il valore aggiunto del Genoa grazie alle 5 reti in 12 presenze di campionato (e altri 2 gol in Coppa Italia), tanto che il club ligure ha voluto blindarlo con un nuovo contratto fino al 30 giugno 2027.