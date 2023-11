"Bayern Monaco sull'ex Bologna Tomiyasu, ma per l'Arsenal è incedibile"

ROMA - Il Bayern Monaco avrebbe messo gli occhi sull'ex Bologna Takehiro Tomiyasu, secondo quanto riportato dall'Evening Standard. Il quotidiano inglese però aggiunge che l'Arsenal, il club in cui milita attualmente il giapponese, rifiuterà qualsiasi offerta per Tomiyasu. I Gunners infatti lo considerano un elemento praticamente incedibile e anzi è stato recentemente nominato giocatore del mese dell'Arsenal per lo scorso ottobre. Il difensore ha firmato un contratto fino al 2025, con un'opzione per prolungarlo di altri 12 mesi.