Bayern Monaco, che colpo: soffiato un talento a mezza Europa

ROMA - Il Bayern Monaco ha annunciato che Bryan Zaragoza passerà al club tedesco per la stagione 2024/25 dopo che i campioni della Bundesliga hanno raggiunto l'accordo con il Granada per l'attaccante. Il 22enne nazionale spagnolo, comunica il Bayern , firmerà un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2029.

Come ha commentato il direttore sporivo Freund?

Il direttore sportivo del Bayern, Christoph Freund, ha commentato così l'operazione: “Bryan Zaragoza è un'ala esplosiva, molto veloce ed estremamente agile, che può giocare su entrambe le fasce. E' imprevedibile, sa segnare ed è molto bravo nell'uno contro uno. Ha già fatto il suo debutto da senior con la Spagna quest'anno e ha molto potenziale. Bryan è uno dei giocatori emergenti della Spagna ed è sul nostro radar da un po'. Aumenterà le nostre opzioni di attacco. Gli auguriamo buona fortuna per il resto della stagione con il Granada e non vediamo l’ora che si unisca a noi in estate”.