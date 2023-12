Martial scaricato con lo sconto: ecco chi può prenderlo adesso

Da fenomeno a meteora del calcio internazionale, con il contratto in scadenza: la parabola di Martial ha per certi versi del clamoroso. Di certo, l'ultimo periodo del francese con la maglia dello United è stato davvero deludente, a tratti imbarazzante, tanto i Red Devils hanno cercato di liberarsene inserendolo anche in qualche operazione di scambio. Ma con il tempo molte delle corteggiatrici si sarebbero defilate: lo stesso Tottenham , che in estate aveva mostrato un interesse importante, ora sembra focalizzato su altri obiettivi.

Martial e il retroscena su Juve e Inter

Juventus e Inter hanno provato invece a prenderlo in passato. I bianconeri si erano mossi quando il transalpino era giovanissimo e a gennaio 2022, nell’anno del tesseramento di Vlahovic. All’epoca, ricordiamolo, l'ex Monaco optò per il Siviglia, un'esperienza che però durò appena pochi mesi, fino al rientro alla base a luglio.

Il Manchester United ha deciso da tempo di non esercitare l'opzione per il contratto in scadenza nel 2024 e adesso, per il francese, si spalancano le porte dell’addio. In Serie A e in Premier vanta sicuramente ancora degli estimatori, ma è dalla Saudi League che potrebbero arrivare delle proposte sicuramente ancora più convincenti.