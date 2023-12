Napoli, addio Zanoli: ecco chi è in pole per ingaggiarlo a gennaio

Alessandro Zanoli non ha dubbi: continua a pensare che la soluzione più logica possa essere un cambio di maglia a gennaio. Tante le società in Italia e all'estero interessate alle sue prestazioni, ma è sempre il Genoa in pole considerando che già la scorsa estate i liguri erano vicinissimi ad ingaggiarlo. La Salernitana, invece, vista la delicata posizione in classifica, non è al momento considerata dal ragazzo.