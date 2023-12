Juve-City, nuovo contatto per Phillips: cosa sta succedendo

La Juventus aveva programmato di parlare con il City per Kalvin Phillips prima di Natale , e così è stato. L'argomento discusso è sempre quello della formula del trasferimento, visto che i bianconeri puntano ad un prestito con diritto di riscatto senza particolari esborsi economici. E allo stesso tempo chiedono agli inglesi una partecipazione al pagamento dell'ingaggio del classe '95, che si aggira sui 7 milioni di euro a stagione con bonus.

Bye bye Phillips: la posizione del City

Da parte loro, i Citizens vorrebbero monetizzare la partenza dell'ex Leeds ma sono consapevoli delle difficoltà della Juventus sul mercato: per questo, continuano a dialogare con gli intermediari dell'affare, sempre più determinati a trovare una soluzione in tempi rapidi. Puntualizzazione finale: Phillips non è rimasto indifferente alle lusinghe di Newcastle e Liverpool, ma a parità di condizioni la società di Guardiola preferisce cederlo ai bianconeri.