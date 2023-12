"Tutti pazzi per Zirkzee: è sfida Manchester United-Bayern"

La ricerca del Manchester United per un nuovo attaccante potrebbe portare i Red Devils dritti al fuoriclasse olandese del Bologna, Joshua Zirkzee. Lo riporta il quotidiano inglese The Mirror. Il 22enne è alla sua seconda stagione in rossoblu, essendo arrivato dal Bayern Monaco nell'estate del 2022, e ha segnato sette gol in Serie A in questa stagione. I maggiori rivali dello United potrebbero essere proprio il Bayern. Secondo Sport1, la squadra di Thomas Tuchel ha i diritti di riacquisto sull'attaccante per circa 22 milioni di euro (19,1 milioni di sterline) e una commissione di vendita del 50%.