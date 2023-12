Napoli, ecco quando può partire un attaccante di Mazzarri

Non solo Alessandro Zanoli. Nei piani del Napoli c'è anche la partenza di Alessio Zerbin che, in questa stagione, ha trovato poco spazio e scalpita per giocare con più continuità. Ieri contro il Monza, per la prima volta in questo campionato, l'attaccante è stato schierato dal 1' e ha dato anche buoni segnali, sia in fase difensiva sia offensiva. Il suo futuro, però, dovrebbe essere lontano dalla Campania, visto che il Frosinone vorrebbe riprenderselo ed è in vantaggio sull'Empoli. I rapporti tra i ciociari e il classe '99 sono poi ottimi, ma per le tempistiche dell'affare bisognerà aspettare. Per una questione di rotazioni in attacco e necessità, il via libera degli azzurri potrebbe infatti arrivare solo più avanti e non in questa prima fase di calciomercato.