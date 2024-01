Bonucci, niente Roma: si fa avanti un’altra italiana

Dopo un lungo inseguimento, iniziato la scorsa estate e fatto di rilanci e controrilanci, l’Atalanta abbraccia Isak Hien (24). La trattativa è stata chiusa il 31 dicembre e ieriil centrale svedese ha svolto le visite mediche propedeutiche alla firma con il club nerazzurro. Il classe ‘99 ha detto sì a un accordo fino al 2028 da circa 1,2 milioni di euro a stagione, mentre al Verona andranno circa nove milioni di euro più bonus . I contatti tra i due club proseguiranno anche in questi giorni, perché nei discorsi tra le due società è finito anche il giovane attaccante di proprietà dell’Hellas Siren Diao (18). Le operazioni di gennaio, per l’Atalanta, potrebbero in ogni caso non finire qui e dipenderanno anche dalle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Poi va affrontato il capitolo legato a Luis Muriel (32): il colombiano è in scadenza a giugno e presto dovrà prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Le trattative bollenti

Questi sono soprattutto i giorni di Radu Dragusin (21), centrale del Genoa molto seguito dal Tottenham. Gli Spurs sono in pressing e ragionano su un’offerta da venticinque milioni di euro, mentre in Italia si è fatto avanti in particolare il Napoli che però non si aspettava la richiesta sui trenta milioni di euro. Con la partenza del difensore romeno, potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Leonardo Bonucci (36): i liguri lo seguivano già la scorsa estate e Genova sarebbe una destinazione gradita al centrale dell’Union Berlino. La programmata partenza di Silvan Hefti (26) è, intanto, l’ennesimo segnale sull’atteso arrivo di Alessandro Zanoli (23). Il terzino del Napoli conserva da tempo un accordo con i rossoblù ed è in attesa del semaforo verde del suo club per lasciare la Campania. Anche Alessio Zerbin (24) vuole cambiare maglia: pallino di Guido Angelozzi, ha già vestito la casacca giallazzurra, ma per adesso il Napoli prende tempo anche per una questione di esigenze tecniche della rosa. Bisogna quindi aspettare, anche se i ciociari sembrano ancora in vantaggio rispetto all’Empoli. Il club di Stirpe resta vigile anche su un altro ex come Samuele Mulattieri (23): in caso di partenza in prestito dell’attaccante, i ciociari lo riprenderebbero infatti volentieri. Intanto è arrivato il tempo delle firme in prestito per Nadir Zortea (24) e Dean Huijsen (28): il primo proviene dall’Atalanta, il secondo dalla Juve.

A caccia di un trequartista

Passiamo al Monza. I brianzoli ragionano su un colpo sulla trequarti e per questo hanno ricevuto la candidatura di Nemanja Radonjic (27) dal Torino, che però non convince al 100 per cento per motivi caratteriali. Il serbo è ormai fuori dai piani di Ivan Juric tanto che i granata lavorano per un rinforzo offensivo: tra i papabili ci sono proprio gli ex come Aleksey Miranchuk (28) e Dennis Praet (29), e risulta un sondaggio per Armando Broja (22) del Chelsea. Tornando al Monza, i brianzoli restano alla finestra per Fabio Miretti (20) e Iling Junior (20), che ha molto mercato in Premier League. Il centrocampista italiano, in particolare, è molto stimato dal tecnico Raffaele Palladino che lo voleva già la scorsa estate.