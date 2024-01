Il calciomercato invernale apre oggi: le date ufficiali e tutto quello che c’è da sapere

Si riparte. Al via oggi lo spazio invernale dei trasferimenti in Italia, il calciomercato di gennaio, la cosiddetta finestra di riparazione con tante società che vorranno rinforzarsi per inseguire i propri obiettivi. Dall'Inter capolista al Napoli, passando per Juve, Milan e tutte le altre, come la Salernitana dopo il ritorno di Sabatini: tantissimi club sono in cerca di volti nuovi.