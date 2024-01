Kalinic, l'ex Fiorentina giocherà gratis in Croazia

Nuova esperienza in patria per Nikola Kalinic, ex attaccante di Fiorentina ed Hellas Verona, che ha deciso di firmare in bianco per l'Hajduk Spalato. Contratto da 1€, cifra assolutamente simbolica, per il centravanti croato, che vorrebbe chiudere con un titolo la sua carriera. In Italia ha vestito anche le maglie di Roma e Milan.