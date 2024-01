Terracciano al Milan, ore bollenti. Ma Juve e Fiorentina non mollano

Filippo Terracciano è sicuramente uno dei giovani più richiesti del momento: Milan, Juve e Fiorentina lo seguono da tempo con i rossoneri che si sentono in vantaggio in virtù dell'intesa di massima raggiunta nei giorni scorsi con l'entourage del centrocampista. Per l'accordo totale manca però il sì del Verona che, forte di una richiesta sui 6 milioni di euro, non ha ancora accettato la proposta dei rossoneri, che rimane leggermente inferiore (intorno ai 4 milioni e mezzo). Per questo motivo e con l'obiettivo di strappare la cifra più alta possibile, i veneti restano in contatto con Juve e Fiorentina: ieri, da quanto trapela, c'è stato un altro colloquio con il club viola.