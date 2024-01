Milan, Luka Romero vicino alla partenza: dove può andare l'ex Lazio

Il poco minutaggio di questa stagione ha convinto Luka Romero a lasciare il Milan e a cercare un'altra squadra in grado di valorizzarlo fino a giugno. Il suo desiderio era quello di tornare in Spagna, dove ha vestito la maglia del Maiorca, ma negli ultimi giorni si è fatto molto forte il pressing del Como. Cesc Fabregas lo vuole assolutamente e ci sarebbe già stato un contatto diretto tra le parti. L'alternativa resta il Lecce, sempre è a caccia di un rinforzo con le caratteristiche del classe 2004, ma la trattativa con i giallorossi può scaldarsi solo in caso di mancato trasferimento del calciatore al Como.