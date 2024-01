L'obiettivo numero uno del Real Madrid per rafforzare l'attacco è Mbappé, considerato che il fuoriclasse francese è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain. Nel caso in cui la trattativa dovesse arenarsi, il club spagnolo starebbe pensando concretamente a presentare un'offerta per Haaland. L'attaccante gode della stima di Ancelotti e il Real non sarebbe spaventato dall'eventuale costo di una operazione che sarebbe clamorosa.