Leonardo Bonucci oggi non si è allenato con l'Union Berlino. Il difensore ex Juve, nelle scorse settimane vicino alla Roma, è infatti ad un passo dal Fenerbahce che gli ha presentato un'offerta fino a giugno. La firma potrebbe arrivare già nelle prossime ore: in questo caso sono stati decisivi i rapporti del suo entourage, che a Istanbul ha già portato Edin Dzeko.