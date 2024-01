Ufficiale, Niccolò Pierozzi alla Salernitana: è già in campo per allenarsi

La Salernitana ha formalizzato l'ingaggio di Niccolò Pierozzi, esterno che arriva in prestito dalla Fiorentina. Si tratta del primo tassello dopo la partenza di Pasquale Mazzocchi, in attesa di capire quale sarà il futuro di Boulaye Dia. Prosegue il lavoro di Walter Sabatini, tornato a Salerno per salvare nuovamente il sodalizio guidato da Danilo Iervolino.