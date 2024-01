Kevin Zefi alla Roma dall'Inter: chi è il nuovo acquisto irlandese

Chi è Kevin Zefi, il nuovo acquisto della Roma che arriva dall'Inter

Nato a Dublino l'11 febbraio 2005, Kevin Zefi è uno dei talenti emergenti del panorama calcistico europeo. Per estro, fisico e qualità, rappresenta il prototipo della seconda punta, brava a rifinire negli ultimi 20 metri e ad attaccare gli spazi quando l'azione lo richiede.

Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del football con la maglia dello Shamrock Rovers, squadra affrontata anni fa dalla Juventus nei preliminari di Europa League, Zefi è finito all'Inter, dove ha fatto registrare una crescita costante anche sotto il profilo realizzativo. 6 gol il primo anno con l'U17, 16 il secondo tra le fila dell'U18 e 3 reti in 5 partite nella stagione in corso. 6 le apparizioni in Primavera quest'anno.

Adesso, la Roma di José Mourinho, che gli permetterà di allenarsi subito in prima squadra, complice l'emergenza offensiva. Trasferimento a titolo definitivo e un futuro tutto da scrivere, magari al fianco di Lukaku.