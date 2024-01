Benevento, ecco Lanini

BENEVENTO - Eric Lanini è il secondo colpo di mercato del Benevento. L'attaccante torinese, classe 94, è di proprietà del Parma, ma era in forza alla Reggiana. La società sannita subentra nel prestito, ma garantisce alla punta, che va in scadenza il 30 giugno, anche un altro anno di contratto. Lanini è atteso oggi in città per la firma. A Reggio ha vissuto due stagioni importanti, culminate nella promozione in B dello scorso anno (71 partite, 25 gol). Quest'anno in B ha giocato 8 partite in campionato segnando un gol (al Palermo) e 3 in Coppa Italia con altri 2 gol.