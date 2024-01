Kylian Mbappé sa già tutto, deve solo decidere. In sintesi è questo il pensiero del quotidiano L'Equipe oggi in edicola col futuro dell'attaccante francese sempre in bilico. Mbappé, infatti, è in scadenza di contratto col Psg. Il suo sogno è il Real e il club di Madrid volentieri lo accoglierebbe in rosa il prossimo anno, ma a zero e, soprattutto, con una certezza del suo arrivo da non attendere in eterno.