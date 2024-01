Catania, è arrivato l'ex Juve Sturaro: nuovo acquisto per Cristiano Lucarelli

Stefano Sturaro è atterrato a Catania. Dopo aver risolto il suo contratto con il Karagumruk, squadra turca allenata in passato anche da Andrea Pirlo, il centrocampista ex Juve e Genoa è tornato in Italia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del club etneo. Investimento importante del patron Ross Pelligra, con il vicepresidente Grella che ha regalato un altro elemento di esperienza a mister Cristiano Lucarelli.