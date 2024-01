"Phillips al Barcellona solo ad una condizione: concorrenza del West Ham"

Non è più un segreto che Kalvin Phillips voglia lasciare quanto prima il Manchester City di Pep Guardiola , anche per non perdere il treno che porta ad Euro 2024 . Sul centrocampista della nazionale inglese è forte il pressing del Barcellona, alle prese con le note problematiche di natura finanziaria. Concorrenza in Premier League, con il West Ham che fa sul serio per l'ex Leeds.

Phillips vuole il Barcellona, ma c'è un problema

Il Barcellona vuole regalare a Xavi Hernandez un centrocampista con caratteristiche fisiche ben precise, in grado di ridare equilibrio ad una mediana divorata dal Real Madrid anche in finale di Supercoppa di Spagna. Kalvin Phillips resta l'obiettivo numero uno, come confermato da Sport, con il calciatore propenso a cambiare campionato, pur di giocare con maggiore continuità.

In casa blaugrana, però, non mancano i problemi di natura finanziaria. L'affare Phillips, infatti, può andare in porto con la formula del prestito secco, ma il City preferirebbe inserire un'opzione di riscatto o cederlo a titolo definitivo. Remota quest'ultima ipotesi, soprattutto se il Barça non dovesse riuscire a completare la vendita del 49% dei Barcelona Studios per 171 milioni di sterline, 42 dei quali verrebbero reinvestiti sul mercato. Solo così si eviterebbe un trasferimento a titolo temporaneo.