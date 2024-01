Matic ufficiale al Lione: il post di addio del Rennes è clamoroso

Dopo un inizio difficile in Bretagna, Nemanja Matic ha firmato ufficialmente con l'Olympique Lione: due anni e mezzo di contratto. Solo sei mesi dopo il suo arrivo al Rennes dalla Roma, l'esperto centrocampista serbo è entrato in conflitto con la dirigenza del Rouge et Noir e ha chiesto di lasciare il club. Tutto fatto per un'operazione da 2,6 milioni di euro.