Ndour dal Psg al Braga: ufficiale la cessione, la formula dell'operazione

Cher Ndour torna in Portogallo. Il diciannovenne centrocampista dell'Under 21 è stato ceduto in prestito secco dal Psg al Braga dove avrà la possibilità di trovare la continuità di impiego che non è riuscito a trovare alla corte di Luis Enrique Arrivato alla corte di Luis Enrique la scorsa estate, dopo essersi svincolato dal Benfica, Ndour sarà di nuovo in campo in Primiera Liga.