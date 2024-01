Frosinone ecco Valeri con Caso a Cremona

Sono ore di lavoro fitto per il capo dell'area tecnica Guido Angelozzi: l'obiettivo è dare a Di Francesco il terzino sinistro che il tecnico aspetta per ampliare le soluzioni sulla fascia. E tutto è andato rapidamente nella direzione di Emanuele Valeri, l'esterno romano che sta vivendo da separato in casa a Cremona, a cinque mesi dalla scadenza del contratto, e che per la prossima stagione sembra promesso alla Lazio di cui è tifoso. La Cremonese sta definendo il passaggio dell'esterno d'attacco Giuseppe Caso dal club ciociaro (manca l'ok del giocatore) e con l'occasione è stato impostato il dialogo per Valeri (nella foto in un duello con Lazzari durante il campionato scorso) che si è praticamente chiusa: il classe 1998 ha già giocato 37 partite in Serie A con la maglia grigiorossa nella scorsa stagione.