Il clamoroso trasferimento di Kylian Mbappé al Real Madrid rischia di scatenare un autentico domino di mercato. Il Psg di Luis Enrique, qualora si materializzasse l'addio della stella francese, sarà costretto a rituffarsi sul mercato per trovare un degno sostituto. Nel mirino, secondo quanto riportato da ESPN, ci sarebbe anche Rafael Leao , punto di riferimento dell'attacco del Milan .

ESPN: "Mbappé al Real Madrid spinge Leao verso il Psg"

Kylian Mbappé è pronto a dire addio al Psg e a realizzare il suo sogno di indossare la maglia del Real Madrid, club che insegue da anni il talento della nazionale francese. In estate, come ribadito da Le Parisien, dovrebbe concretizzarsi l'iconico trasferimento dell'ex Monaco, che potrebbe comunicare la sua decisione a ridosso degli ottavi di finale di Champions League.

In casa Psg, intanto, è già caccia al sostituto: stando alle indiscrezioni rilanciate da ESPN, è Rafael Leao uno dei nomi in cima al taccuino della dirigenza parigina. L'esterno offensivo del Milan, che finora ha deluso le aspettative di inizio stagione, viene valutato dai rossoneri non meno di 80 milioni di euro. Un pericoloso domino di mercato che cambierebbe equilibri e valori dei top campionati europei.