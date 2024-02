"Conte offerto al Barcellona per il dopo Xavi": tutti i dettagli

BARCELLONA - Conte è stato offerto al Barcellona , che valuta e riflette. L'indiscrezione viene lanciata dal quotidiano sportivo spagnolo "Sport", che dà i dettagli: l'ex tecnico del Tottenham, senza squadra da marzo scorso, cioè quando si è separato dagli Spurs, non sarebbe nella lista dei preferiti del consiglio di amministrazione del Barça e del ds Deco , ma per il dopo Xavi , che lascerà a fine stagione, è un nome che comunque verrà preso in considerazione.

L'idea Conte al Barcellona

Sempre stando a quanto scrive "Sport", Conte sarebbe disposto ad ascoltare il Barcellona nel caso in cui la sua filosofia di calcio si sposi a ciò che cercano i blaugrana. Per ora, comunque, non ci sono stati altri passi, nessun approfondimento, anche perché il club catalano sembra dare priorità alla pista tedesca rappresentata da Klopp. Strada difficile, ma non impossibile. E nel frattempo si aggiunge la candidatura di Conte, quando nulla è ancora deciso.