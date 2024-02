"Barcellona, incontro con gli agenti di Haaland"

Haaland, cinque gol al Luton

Haaland ha appena realizzato cinque gol nella vittoria per 6-2 del Manchester City sul Luton in FA Cup mettendo a segno la sua diciottesima tripletta in carriera, che è andata a ammoarsi alle due realizzate in nazionale. Haaland ha già segnato 27 gol in tutte le competizioni in questa stagione dopo i 52 messi a segno nella scorsa.