Ratcliffe va controcorrente: "Non è così intelligente comprare Mbappé"

Jim Ratcliffe , che dallo scorso dicembre è azionista di maggioranza del Manchester United , ha le idee chiare sul tipo di impronta e delle linee guida che vuole dare al mercato dei Red Devils: "Voglio mettere le persone giuste nelle posizioni giuste e far loro gestire e organizzare il club per effettuare gli acquisti correttamente. Una parte vitale della gestione oggi è trovare nuovi giocatori" ha spiegato a margine del "GT Cycling Club".

Ratcliffe: "Bisogna trovare i prossimi Mbappé, Bellingham e Roy Keane"

Mandando un messaggio indiretto al Real Madrid ha aggiunto: "Preferirei provare a ingaggiare il prossimo Mbappé, invece di spendere una fortuna cercando di comprare il successo. Non è così intelligente comprare Mbappé. Chiunque può capirlo. Piuttosto, è molto più utile quantunque difficile trovare il prossimo Mbappé, Bellingham o Roy Keane. La soluzione non è spendere tanti soldi per un paio di grandi giocatori. Basta guardare lo United negli ultimi dieci anni..."