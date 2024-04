Neymar, annuncio clamoroso al suo vecchio club: "Tornerò nel 2025"

Neymar fa sognare i suoi vecchi tifosi . Il brasiliano è tornato a Vila Belmiro , ha assistito dal vivo alla partita del 'suo' Santos contro il Palmeiras per il Paulista, e durante la sua visita nello spogliatoio del suo vecchio club ha annunciato: "Tornerò da voi nel 2025". Ovvero quando scadrà il suo attuale contratto con l'Al-Hilal.

Neymar, cosa scrivono dal Brasile sul suo futuro?

A rivelarlo dal Brasile è stato il portale UOL, che ha confermato il discorso fatto da Neymar nello spogliatoio ma ha anche aggiunto che l'affare resta comunque al momento complesso. Il brasiliano si è sentito a casa, i tifosi lo hanno incitato e ora sognano il suo ritorno. Neymar è fermo da diversi mesi per la rottura del legamento crociato, si rivedrà in campo tra diverse settimane e comunque, a quanto pare, il suo futuro tra un anno sarà ancora in Brasile.