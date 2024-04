Thiago Motta e Conte si giocano la Juve: cosa può succedere con Allegri

Allegri e il futuro alla Juve . Se ne parla sempre più spesso ma la linea è chiara. Il tecnico ha un appuntamento con la Juve a Champions ottenuta. Non manca molto, eppure il tavolo del rinnovo di un contratto che terminerà nel 2025 non si è ancora aperto. Max ha bisogno di garanzie, anche tecniche, dopo tre stagioni trascorse a lanciare giovani, a limitare i danni centrando sempre il traguardo e a svolgere un ruolo di equilibratore di dinamiche extra campo.

Le ipotesi Thiago Motta e Antonio Conte

Thiago Motta, l'uomo copertina del momento, spinge e piace molto perché è giovane e, soprattutto, vincente. Il suo Bologna vola sulle ali dell'entusiasmo, la Juve ha già fatto un sondaggio ma l'italobrasiliano piace anche all'estero, soprattutto in Inghilterra e in Spagna. I senatori del Bologna spingono per convincerlo a restare a coronare e vivere insieme il sogno europeo del club. Ad insidiare Allegri c'è anche l'ombra di Antonio Conte che aleggia sopra tantissime panchine di Serie A. Lui alla Juve tornerebbe di corsa ma ci sono anche il Napoli, club che lo aveva già cercato a metà stagione, e la Roma. Antonio sta cercando di tornare in pista dopo tre stagioni viste da fuori, lui che detiene il record di allenatore con la media punti più alta nella storia della Serie A (2,26 a partita in 6 stagioni da fenomeno).