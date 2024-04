Mourinho potrebbe ripartire dalla Premier: il West Ham pensa a lui

Esonerato dalla Roma dopo due anni e mezzo, una Conference League messa in bacheca e una finale di Europa League persa ai rigori, José Mourinho potrebbe ripartire dalla Premier League . Stando a "Team Talk", lo Special One - che Oltremanica ha già allenato il Chelsea due volte, Manchester United e Tottenham - sarebbe uno dei candidati alla panchina del West Ham , destinata a essere liberata da David Moyes , a fine contratto. Ma Mourinho non è l'unico tecnico preso in considerazione: stando ai media inglesi, sarebbero tra le ipotesi anche Graham Potter e Julen Lopetegui, che però piace molto al Milan .

Aston Villa su Mourinho, il commento dell'ex

“Non so se David vuole restare, a dire il vero. Perché ancora non ha firmato un nuovo contratto se vuole restare? - ha commentato l'ex West Ham Frank McAvennie a Football Insider - Sono un grande fan di Mourinho, non mi interessa quello che dicono gli altri. Quell'uomo sa come vincere tornei e vincere trofei. Non era abbastanza bravo per il Manchester United? Ha vinto solo l'Europa League e la Coppa di Lega! A quanto pare era un disastro lì, no?".