"Il Villarreal su Zaniolo, ma lui vuole tornare in Italia"

Dopo aver salvato il Villareal, Marcelino lavora alla costruzione della nuova squadra che punterà a fare molto più che a evitare patemi d'animo. L'allenatore asturiano vorrebbe rinforzare la rosa con l'innesto di Nicolò Zaniolo che, però, preferirebbe tornare in Italia. Zaniolo è in procinto di rientrare al Galatasaray dopo una stagione in prestito all'Aston Villa (3 gol in 39 presenze).