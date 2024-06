West Ham, lascia Ogbonna dopo nove stagioni: niente rinnovo

Si chiude un'era in casa West Ham. Angelo Obgonna il prossimo anno non giocherà con la maglia del club londinese che milita in Premier League. Dopo nove stagioni si chiude la lunga parentesi inglese del difensore centrale italiano, che ha compiuto 36 anni lo scorso 23 maggio. La decisione è ufficiale: "Il West Ham United può confermare che Angelo Ogbonna lascerà il club alla scadenza del contratto, prevista per il 30 giugno 2024”.