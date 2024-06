Il ds del Como: “Pensiamo a Modric tutti i giorni”. E su Belotti…

Como, le parole del ds

Queste le sue parole a Sky Sport: "A Modric ci pensiamo tutti i giorni perché è un campione straordinario, ma non è mai stata una trattativa sebbene abbia un ottimo rapporto con gli agenti. Hummels? No, a lui non ci abbiamo pensato. Con Belotti dovremmo essere molto molto avanti, l'ufficialità la daranno i comunicati ma siamo ottimisti al cento per cento. Dossena? Un po' più lontano, è un po' più complicata. Tra club siamo praticamente a posto, bisogna parlare un attimo ancora col ragazzo per fargli capire l'importanza del progetto e l'ambizione".