Immobile al Besiktas, è ufficiale: il video di presentazione scatena i tifosi turchi

ISTANBUL (TURCHIA) - Dopo otto stagioni si conclude ufficialmente la storia d'amore tra la Lazio e Ciro Immobile : l'attaccante, classe 1990, è infatti un nuovo giocatore del Besiktas che annuncia così l'ingaggio del bomber: "Il prolifico attaccante italiano Ciro Immobile, nato il 20 febbraio 1990, si è trasferito al Besiktas con un accordo di due stagioni. L'esperto Immobile ha giocato in precedenza per Juventus, Torino, Borussia Dortmund, Siviglia e Lazio". Il club di Istanbul ha inoltre omaggiato Ciro con un video di presentazione a dir poco suggestivo sui propri canali social, scatenando i tifosi turchi .

Immobile al Besiktas: i dettagli sulle cifre

Ecco il comunicato del club turco sull'ingaggio di Immobile: "Il Besiktas Football Inc. ha informato KAP che è stato raggiunto un accordo con il giocatore e il suo club per quanto riguarda il trasferimento del calciatore professionista Ciro Immobile. La dichiarazione inviata alla piattaforma di divulgazione pubblica dal Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S è la seguente: con il giocatore è stato raggiunto un accordo per 2 stagioni, a partire dalla stagione 2024-2025, e al giocatore verrà corrisposto un compenso netto di garanzia di 6.000.000 di euro per ogni stagione".

Immobile, la presentazione show del Besiktas

Nel video di presentazione, Immobile prende posto sulle tribune della 'Vodafone Arena', casa delle 'Aquile Nere'. L'ex Lazio si accomoda in tribuna, indossa un paio di cuffie e, con mouse e tastiera, si diverte a far indossare al suo avatar la maglia da gioco del club bianconero. Il video si conclude con Immobile che visita la sala trofei del Besiktas, generando una nuova teca in vetro, vuota: il sogno di tutti i tifosi del Besiktas è che i gol di Ciro possano portare il club a riempirla con la coppa del 17esimo titolo nazionale. In sottofondo, a tutto volume, risuona 'La donna è mobile', celebre brano cantato da Luciano Pavarotti nell'opera lirica 'Rigoletto' di Giuseppe Verdi con tanto di gioco di parole che ha divertito i social.