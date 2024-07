Juve, il prezzo per Adeyemi non cambia ma c'è una novità

Karim Adeyemi è arrivato al Borussia Dortmund nel 2022, ovvero nell'anno della storica cessione di Haaland al Manchester City. Pagato circa 30 milioni, e già all'epoca nel mirino dei top club della Premier League, con il tempo il classe 2002 ha attirato le attenzioni della Juventus che pensa anche a lui per rafforzare le fasce. Insieme a Sancho, il tedesco rappresenta infatti una delle primissime scelte di Thiago Motta, che per la sua squadra ha in mente una rivoluzione totale anche in attacco. Via quindi Soulé, Chiesa e Milik, per far spazio a giocatori nuovi, come appunto il tedesco. Ricordiamo che Adeyemi, da tempo in contatto con la Juventus, è valutato dal Borussia Dortmund circa 35-40 milioni di euro.